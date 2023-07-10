Biden televizyonda net konuştu: Türkiye’ye işaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Bu hafta gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, CNN’e katıldı. CNN’den Fareed Zakaria’nın programına katılan Biden, İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili net ifadeler kullandı.

Biden, İsveç’in NATO üyesi olması gerektiğini çünkü ufak bir ülke olmasına rağmen kendisini savunabildiğini ve NATO üyeleriyle aynı değerlere sahip olduğunu vurguladı. Biden, “Siz de herkesten iyi biliyorsunuzdur, burada üyeliği engelleyenler Türkiye. Türkiye ve İsveç bazı yasal düzenlemeler yapıyor, Kuran yakılması konusunda. Kuran yakanlar İsveçli değil, onlar mülteciler” ifadesini kullandı.

“MİÇOTAKİS DE YARDIM İSTİYOR”

Biden sözlerini, “Bu bir mazeret olabilir ve Erdoğan’ı ülkesinde zor bir duruma düşürdü. Bunu durdurmak için hareket ediyorlar. Bu bir. İkinci olarak ise Türkiye F-16 filosunun modernizasyonunu istiyor. Aynı zamanda Yunanistan’da Başbakan Miçotakis de yardım istiyor. Ben de açıkçası burada bir konsorsiyum yapmak istiyorum. NATO’nun askeri gücünü hem Yunanistan hem de Türkiye özelinde artırmak istiyoruz ve bu sırada İsveç’i de NATO üyesi yapmak istiyoruz. Bu bir oyun. Oyun devam ediyor henüz tamamlanmadı” yorumunu yaptı.

Zakaria’nın, “Bu süreçten umutlu musunuz” sorusuna ise Biden, “Ama umutluyum ve aslında iyimserim” dedi.

ERDOĞAN F-16 İLE İSVEÇ’İN BAĞI OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yaptığı açıklamalarda İsveç’in NATO üyeliği ile F-16 satışı arasında bir bağ olmadığını açıklamış ve iki durumun ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını vurgulamıştı.

Erdoğan ile Biden önceki gün görüşmüş ve Erdoğan, Türkiye’nin F-16 talebinin İsveç’in NATO üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söylemişti.

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