Binlerce İsrailli, Netanyahu’ya karşı sokağa çıktı

Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis önünde protesto etti.

Sozcu.com.tr

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Binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis önünde protesto etti.

İsrail’de, Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine karşı başlayan kitlesel protestolar yedinci haftayı geride bırakırken, bu kez protestonun adresi teklifin oylanacağı Batı Kudüs’teki Meclis oldu. Ülkedeki sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji ile sağlık sektörü gibi meslek gruplarının çağrısı üzerine binlerce kişi Meclis önünde toplandı.

Batı Kudüs’ün yanı sıra Tel Aviv ve diğer kentler de gösterilere sahne oldu. Tel Aviv’deki gösterilerde yüzlerce kişi şehrin merkezindeki Azrieli Kavşağı’nı kapatarak araç geçişini engelledi.

Öte yandan Yüksek Mahkemenin bazı yetkilerini Meclise devreden ve mahkemenin temel konularda yargı denetimi yapma yetkisini fiilen ortadan kaldıran teklifin yasalaşmasına yönelik oylamanın yapılacağı ilk oturum Mecliste bugün gerçekleştirilecek. Teklifin yasalaşması için Mecliste yapılacak 3 oturumda da onay alması gerekiyor. (AA)

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