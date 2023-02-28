Bir ülkeden daha TikTok’a yasak

TikTok, Kanada devletine ait mobil cihazlarda yasaklandı.

Sozcu.com.tr

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Kanada hükümeti, bir Çin firmasının popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok’u güvenlik açığı riski yarattığı için bugün itibariyle devlete ait mobil cihazlarda yasakladığını duyurdu.

Kanada Hazine Kurulu Başkanı Mona Fortier, dün TikTok uygulamasının devlet tarafından verilen mobil cihazlarda kullanımının yasaklandığını duyurarak “28 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TikTok uygulaması devlet tarafından verilen mobil cihazlardan kaldırılacaktır. Bu cihazların kullanıcılarının gelecekte uygulamayı indirmeleri de engellenecektir. TikTok’un incelenmesinin ardından Kanada Bilişim Kurulu Başkanı (CIO), gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk oluşturduğuna karar vermiştir” açıklamasını yaptı.

Fortier açıklamasında “Bir mobil cihazda, TikTok’un veri toplama yöntemleri telefonun içeriğine önemli ölçüde erişim sağlar. Bu uygulamayı kullanmanın riskleri açık olsa da bu noktada hükümet bilgilerinin tehlikeye atıldığına dair bir kanıtımız yok” ifadelerini kullandı.

Halkın kendi özel mobil cihazlarında uygulamayı kullanmalarının kişisel bir seçim olduğu belirtilirken seçim yapmadan önce Kanadalıların riski anlamaları tavsiye edildi. ABD ve Avrupa Birliği de Çin merkezli şirket ByteDance’ın sahip olduğu TikTok’un devlete ait mobil cihazlarda kullanımını yasaklamıştı. (DHA)

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