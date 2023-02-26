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Birleşmiş Milletler’den deprem bölgesinde üst düzey inceleme: Kıyamet yeri gibi

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) üst düzey yetkili David Beasley Antakya'da incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamada ise yıkımın boyutu gözler önüne serildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:35 - 26 Şubat 2023 Güncellenme:
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Birleşmiş Milletler’den deprem bölgesinde üst düzey inceleme: Kıyamet yeri gibi

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Gıda Programı’nın Yönetici Direktörü David Beasley dün Antakya’da incelemelerde bulundu. Depremde yaşanan yıkımı gören Beasley, “Türkiye’nin güneyinde kıyametten sahnelerle karşılaştım” dedi.

6 Şubat’ta yaşanan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bini geçerken Beasley, “Bugün gördüklerimi tek bir kelimeyle anlatabilirim: Kıyamet” ifadesini kullandı.

BÜTÜN BİNALAR YOK OLMUŞ

Beasley, “Bütün mahalleler dümdüz olmuş, binalar yok olmuş, okullar ve dükkanlar kapalı yaşamlar dağılmış. Bu yıkımın boyutu kavranılacak gibi değil” yorumunu yaptı.

Beasley depremde büyük hasar gören Suriye’nin kuzeyinin hali hazırda yıllardır devam eden savaş sebebiyle de zorlandığını belirterek, “Yıkımın üzerine yıkım eklendi” dedi.

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