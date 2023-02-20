Blinken Ankara’da… ABD’li yetkili basın toplantısında konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün geldiği Türkiye'de temaslarını sürdürüyor. Blinken ve mevkidaşı Çavuşoğlu bir basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi.

Sozcu.com.tr

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6 Şubat’ta yaşanan şiddetli depremler sonrasında bugün kritik bir görüşme gerçekleşti… İki yıldır ABD Dışişleri Bakanı olarak görev alan Antony Blinken dün ilk kez geldiği Türkiye’de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Dün deprem bölgesini ziyaret eden iki isim görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenleyerek ele alınan konuları mercek altına aldı.

Deprem, F-16, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Blinken, “Washington depremde sonrasında Türkiye’yi ne kadar uzun olursa o kadar desteklemeye devam edecek. ABD ve Türkiye her konuda anlaşamıyor fakat partnerlik zorluklara karşı devam ediyor” dedi.

Blinken, “Türkiye-ABD uzun zamandır gerek ikili anlaşmalar gerek bölgesel anlaşmalarda dünya çapında ortak çalışmakta. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını güçlü şekilde destekliyoruz. Diğer NATO üyeleri hepsi askeri alanda yan yana çalışıyor. NATO’ya onların katılımı gerçekleştiğinde güvenlik artacaktır” ifadesini kullandı.

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