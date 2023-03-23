Bloomberg’den seçim analizi: Erdoğan’ın şansı azaldı

Türkiye’de kritik seçimlere iki aydan az bir süre kalırken dünya basını da seçim sürecindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'deki seçim süreci dünya basınında da büyük ilgiyle takip edilirken ABD basını gelişmelerle ilgili dikkat çekici bir analiz yayınladı.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, “seçimlerin kilit partisi” olarak nitelenen HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iktidarını koruma şansını azaltacağına dikkat çekti.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), dün açıklama yaparak 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağını duyurmuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın okuduğu ortak açıklamada, “AKP iktidarının son yirmi bir yılda uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar hayatın her alanında büyük bir yıkım yaratmış; özgürlükleri kısıtlayan, baskı ve hukuksuzluklara dayalı uygulamalar sınır tanımamıştır. Yaşadığımız çoklu sorunlar, çözümsüzlük ve ağır bunalım her geçen gün derinleşmektedir. AKP-MHP iktidarı, toplumun bugününü çalmıştır ve yarınını da tehdit etmektedir” denildi.

‘ERDOĞAN’I KOLTUKTAN İNDİRME ŞANSINI ARTIRACAK’

Buldan'ın “tek adam iktidarına karşı kampanya yürüteceğiz” sözüne dikkat çeken Bloomberg, bu kararın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansını artıracağını belirterek “ana muhalefetteki koalisyonun Erdoğan'ı koltuktan indirme şansını artıracak adım” ifadelerini kullandı.

Yazıda, HDP'nin önceki seçimlerde kritik rol oynadığı ve 2019'daki belediye başkanlığı seçimlerinde hükümet yanlısı adayların oylarını engellediği hatırlatıldı.

Analizde ayrıca Kılıçdaroğlu'nun HDP seçmeninin çoğu tarafından “Türkiye'de Kürt azınlığın haklarının korunmasına yardım edecek bir siyasetçi” olarak görüldüğü de kaydedildi. Yazıda, muhalefetin giderek artan birliğinin, depremler ve ekonomik kriz nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Erdoğan'ın işini zorlaştırdığı yorumu yer aldı.

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