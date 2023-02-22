BM: 2022’de 5909 göçmen yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2022'de dünyada 5 bin 909 düzensiz göçmen başka bir ülkeye göç etmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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IOM verilerine göre, geçen yıl Akdeniz’de 2 bin 406, Amerika’da 1338, Asya’da 1000, Afrika’da 915, Avrupa’da 157 ve Orta Doğu-Batı Asya bölgesinde 93 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Ölümlerin yaklaşık yüzde 20’si, İspanya’ya giden yollarda gerçekleşti.

En çok düzensiz göçmen ölümünün olduğu Akdeniz’de, sadece Kuzey Afrika’dan İspanya’ya doğru göç 1172 kişinin canını alırken, bu sayının her 7,5 saatte bir ölüme denk geldiği vurgusu yapıldı.

Geçen yıl Kuzey Afrika kıyılarından İspanya’da doğru göçte 561 düzensiz göçmenin öldüğü Kanarya Adaları güzergahı en tehlikeli yasa dışı göç yolu olarak öne çıktı. (AA)

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