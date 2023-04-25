BM Genel Sekreteri’nden Putin’e tahıl koridoru mektubu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için Rusya lideri Putin'e teklif sundu.

Sozcu.com.tr

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının “iyileştirilmesi, uzatılması ve kapsamının genişletilmesine” yönelik önerileri içeren bir mektubu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletti.

BM ve Türkiye, dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından Ukrayna’nın bazı limanlarındaki Rus ablukasını kaldıran ve böylece dünya gıda fiyatlarının düşmesini sağlayan anlaşmanın arabulucuları arasında yer alıyorlar.

Rusya, kendi tahıl ve gübre ihracatına yönelik talepleri kabul edilmediği sürece geçen yıl Temmuz ayında imzalanan ve 18 Mayıs’ta süresi dolacak olan anlaşmayı uzatmayacağını belirtmişti.

BM sözcüsü Farhan Haq’ın dünkü açıklamasına göre Guterres, New York’taki görüşmeleri esnasından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan, teklifin yer aldığı mektubu Putin’e iletmesini istedi. Haq, Guterres’in Rusya’nın kendi tahıl ve gübre ihracatına dair endişelerini de dikkate aldığını ifade ederek, “Guterres bu zamana kadarki ilerlemeye yönelik detaylı bir rapor sundu ve BM’nin kalan sorunları çözmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı” dedi.

TASS haber ajansında yer alan habere göre Lavrov, Moskova’nın mektubu inceleyeceğini belirtti.

Haq, “Mektupta tarafların görüşlerinin ve küresel gıda krizinin teşkil ettiği risklerin dikkate alındığını” ifade etti ve benzer mektupların Ukrayna ve Türkiye’ye de gönderildiğini ekledi.

BM, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına Rusya’yı ikna etmek için geçen yıl Temmuz ayında üç yıllık ayrı bir anlaşma da imzalamıştı. Bu anlaşma Rusya’nın gıda ve gübre ihraç etmesi için BM’nin destek vermesini öngörüyordu.

BM’DEN TÜRK BANKALARI ÖNERİSİ

BM, bu anlaşmanın devreye girebilmesinin önünde, ödeme sistemleri ile ilgili olanlar başta olmak üzere hâlâ bazı engellerin olduğunu belirtti.

Rusya’nın talepleri arasında Rus Tarım Bankası’nın SWIFT bankacılık sistemine dönmesi yer alıyor. Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın bankaları Batı ülkelerinin yaptırımları kapsamında SWIFT sisteminden çıkarılmıştı.

Rusya’nın diğer talepleri arasında tarım makineleri ve parçaları tedarikinin yeniden başlatılması, sigorta ve reasürans üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, limanlara erişim, Togliatti-Odesa amonyak boru hattının yeniden açılması ve gıda ve gübre ihracatı ile uğraşan Rus şirketlerinin varlıklarındaki ve hesaplarındaki blokajın kaldırılması da var.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Guterres’in geçen ay sonunda Türk bankalarının Rusya’ya ödeme yapılmasında devreye firmesini teklif ettiğini ancak Türkiye’nin bu durumda bankalarına yaptırım uygulanmamasının garantisini talep ettiğini ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) muhtemel bir çözüm üzerinde çalıştığını söyledi. (Reuters)

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