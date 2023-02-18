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BM Kalkınma Programı’ndan 113.5 milyon dolar çağrısı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye'deki depremlerden etkilenen bölgelerde çevreye duyarlı enkaz kaldırılma işlemleri için 113.5 milyon dolar çağrıda bulundu.

Yayınlanma: 17:39 - 18 Şubat 2023 Güncellenme:
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BM Kalkınma Programı’ndan 113.5 milyon dolar çağrısı

UNDP, BM’nin Türkiye depremleri için 1 milyar dolarlık ‘Hızlı Çağrı’ kapsamında depremden hasar gören kentlerdeki enkazların çevreye duyarlı biçimde kaldırılması ve buralardaki halkın hızlı kalkınması için 113.5 milyon dolar çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada “BM tarafından başlatılan ‘Türkiye Depremi Hızlı Çağrısı’ kapsamında, topluluk düzeyinde hassas gruplara hizmet sağlamak ve geçim kaynaklarını eski haline getirmek adına çevreye duyarlı bir şekilde enkaz kaldırma için 113,5 milyon ABD Doları talep ediyoruz” denildi.

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