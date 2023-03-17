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BM, Kuzey Kore’nin yeni balistik füze denemesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore’nin kıtalar arası balistik füze denemesini kınadı.

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BM, Kuzey Kore’nin yeni balistik füze denemesini kınadı

Genel Sekreterlik Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Genel Sekreter, Kuzey Kore tarafından kıtalararası menzile sahip bir başka balistik füzenin daha fırlatılmasını şiddetle kınıyor.” denildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'den, daha fazla istikrar bozucu eylemlerde bulunmaktan derhal vazgeçmesi istenerek, BM Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki ilgili tüm uluslararası yükümlülüklerine tam olarak uyması çağrısı yapıldı.

Kuzey Kore, Güney Kore’nin Japonya ile yakınlaşması ve ABD ile ortak tatbikat yapması üzerine “düşmanlara korku salmak” amacıyla dün sabah kıtalar arası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore’nin fırlattığı füzenin 6 bin 45 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki sulara düşmeden önce 1000 kilometre yol aldığını bildirmişti. (AA)

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