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BMGK üyeleri, işgal altındaki Batı Şeria’da itidal çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin neden olduğu sivil can kaybından üzüntü duyduklarını belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

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BMGK üyeleri, işgal altındaki Batı Şeria’da itidal çağrısı yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe, BMGK üyeleri adına basına açıklamada bulundu.

BMGK üyelerinin, 23 Haziran’da kapalı oturumda, BAE, Fransa ve Çin’in talebi üzerine Batı Şeria’daki şiddeti görüşmek üzere bir araya geldiğini anımsatan Nuseybe, üyelerin, uluslararası insancıl hukuk ve sivillerin korunmasına saygı duyulması gerektiğinin altını çizdiğini kaydetti.

Nuseybe, üyelerin, İsrailli ve Filistinli yetkililerin terörle mücadele etmesi ve kınaması gerektiğini vurguladığını, şiddete neden olanların cezalandırılması gerektiği konusunda mutabık kalındığını aktardı.

“Üye ülkeler, gerginliğin azaltılması ve sakinliğin yeniden inşa edilmesi için taraflara itidal ve tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısında bulunuyor.” ifadesini kullanan Nuseybe, işgal altındaki Batı Şeria’daki sivil can kaybından üzüntü duyulduğunu vurguladı.

Nuseybe, BMGK üyelerinin konuyu takip etmeye devam edeceğini ifade etti. (AA)

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