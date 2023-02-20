Brezilya’da sel ve toprak kayması: 36 ölü

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yaşanan sel ve toprak kayması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde sağanak yağışlar sonucu sel ve toprak kayması meydana geldi. Afette 36 kişi hayatını kaybetti.

Sao Paulo eyaletindeki Sao Sebastiao ve Ubatuba bölgelerinde sağanak yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Sao Sebastiao’da 35 kişi, Ubatuba’da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya medyası, hayatını kaybedenler arasında 7 yaşındaki bir kız çocuğunun da olduğunu duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm federal hükümet ve silahlı kuvvetler, Sao Paulo hükümeti ile koordineli olarak mağdurlara yardım etmek için çalışıyor” dedi. (DHA)