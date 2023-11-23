Brezilyalı iş insanı İsviçre’de kaçırıldıktan 13 gün sonra kurtuldu

Kayıp Brezilyalı iş insanı Márcio Rodrigues, karısına "Sanırım tuzağa düştüm" diye mesaj attıktan sonra 13 gün boyunca "esir tutulduğu" İsviçre'de bulundu.

Sozcu.com.tr

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13 gün önce İsviçre’deki iş gezisi sırasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Brezilyalı iş insanı Márcio Rodrigues, iddiaya göre kendisini kaçıranların elinden kaçmayı başardı ve ailesiyle iletişime geçti.

44 yaşındaki Márcio Rodrigues, salı günü karısı ve kız kardeşiyle temasa geçti ve onlar da onun yerini tespit edip polise eşlik eden bazı arkadaşlarına ulaşmayı başardılar.

Rodrigues’in kayınbiraderi Carlos Cera, Brezilya’nın çevrimiçi haber kuruluşu G1’e, “Márcio’nun bulunduğu yere yakın birkaç arkadaşla temasa geçtik ve onu karakola götürdüler.” dedi.

Cera’ya göre Rodrigues polise yaşadıklarını anlattı ve kendisine soruşturmanın hiçbir ayrıntısını açıklamaması talimatı verildi. Kayınbiraderi, eniştesinin nasıl kaçmayı başardığına dair bilgi vermeyi reddetti.

Rodrigues, 8 Kasım’da havaalanındayken ilk olarak eşi Ana Cera’ya Brezilya’da yerel saatle sabah 5.45’te bir mesaj gönderdi. Öğleden sonra 13.32’de gelen sesli mesajda, kendisini bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu hissettiğini ve pasaportunun henüz havaalanındayken elinden alındığını söyledi. İngilizce konuşma konusunda sorun yaşadığını belirten adama karısının tekrar ulaşması ise saatler sürdü.

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