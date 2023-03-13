Bulgaristan’da Türk partisinin hedefi koalisyon ortaklığı

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerden sonra hükümete katılmayı hedefliyor.

Sozcu.com.tr

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Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, 2 Nisan’da yapılacak erken genel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Rusçuk bölgesinde seçim kampanyasının açılışına katılan Karadayı, “İnşallah, bu seçimlerden sonra hükümet ortağı oluruz ve Bulgaristan’ın en büyük problemi olan, devam eden siyasi krizi çözer, onu aşabiliriz” dedi. Kampanya sırasında HÖH’ün milletvekili adayları ile Bulgaristan’ın tamamını gezeceklerini dile getiren Karadayı, “Seçimdeki hedefimiz milletvekili sayısını yükseltmek, parlamentoda iktidara katılmak, seçimden sonra Bulgaristan’daki siyasi krizi aşmak, hükümet kurup bu hükümette ortak olmaktır” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’da 240 sandalyeli parlamentoda 36 milletvekili bulunan HÖH’ün Genel Başkanı Karadayı, ülkeyi köşe bucak gezerek mümkün olduğu kadar çok seçmenle yüz yüze gelmeye çalışacaklarını söyledi. Seçimde yurt dışında da oy kullanılabileceğini anımsatan Karadayı, yurt dışında ve Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına HÖH’e destek vermeleri çağrısında bulundu.

Karadayı, parti olarak Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat’taki depremlerin ardından ilk saatlerde Türkiye’ye yardıma koştuklarını anlattı. Seçimlerden önce Türkiye’yi ziyaret edip Bulgaristan vatandaşları ve partinin seçmenleriyle görüşmeyi planladıklarını ifade eden Karadayı, “Maalesef bu felaket, bu deprem engel oldu, büyük Türkiye’ye büyük bir geçmiş olsun diliyoruz” diye konuştu.

2 YILDA 5. SEÇİM

Bulgaristan Parlamentosunun son 4 dönemde hükümet kuramaması nedeniyle ülkede son iki yılda halk, 5’inci kez sandık başına gidecek.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 2 Nisan’daki genel seçimde yurt dışında yaşayan Bulgar vatandaşların ulusal siyasete yön verebilmeleri için 3 kıtada, Türkiye dahil 62 ülkede 770’i aşkın noktada sandık kuracak.

Kamuoyu araştırmaları, yeni parlamentoda yer alabilecek en az 5 siyasi güç arasında HÖH’ün 3’üncü büyük parti olacağını gösteriyor. (AA)

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