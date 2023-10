Çarpıcı iddia: Zelenskiy yardım için kapı kapı dolaşırken First Lady lükse para saçtı

Rusya ve Ukrayna arasında 1,5 yıldır süren savaş dünya gündeminin ilk sıralarındaki yerini korurken Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska ile ilgili yeni bir iddia tartışma yarattı.

Rusya’ya karşı savaşta Batı’dan askeri destek arayışını sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska’yla ilgili “lüks alışveriş” iddiası gündem oldu.

Zelenskiy geçen ay ABD’ye yaptığı ziyarette BM Genel Kurulu’nda konuşmuş ve Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden’la da bir araya gelmişti. ABD’den daha fazla destek sözü alan Zelenskiy’e ziyarette eşi Olena Zelenska da eşlik etmişti.

Senarist olan 45 yaşındaki Zelenska’nın, eşi siyasi görüşmeler yaparken New York’taki lüks mağazaları dolaştığı ortaya çıktı. ABD basınında yer alan haberlere göre, pahalı mağazalarıyla ünlü Fifth Avenue’yü gezen First Lady’nin özellikle çok sevdiği Cartier markasının mağazasını uzun uzun dolaştığı ve 1,1 milyon dolarlık mücevher aldığı iddiası ise sosyal medyada gündem oldu.

‘BENİ AZARLAYIP İŞTEN ATTIRDI’

Zelenska’ya mağazayı gezdirdiğini söyleyen eski bir çalışan, sosyal medyada paylaştığı mesajlarda, Ukraynalı First Lady’nin kendisini işten attırdığını savundu. “Ona mağazada hızlı bir tur attırmaya çalıştım ama bana ‘Senin fikrine ihtiyacım olduğunu kim söyledi?’ dedi” ifadelerini kullanan genç çalışan, sonrasında Zelenska’nın mağaza müdürüyle konuştuğunu ve ertesi gün işten atıldığını anlattı.

Zelenskiy ve eşinin geçen sene ünlü moda dergisi Vogue’a verdiği pozlar da tepkilere yol açmış, “Cesaretin Portresi” başlığıyla yayınlanan röportaj ve fotoğraflar savaşta hayatlarını kaybedenlere saygısızlık olarak yorumlanmıştı.

