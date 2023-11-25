Casus uydu krizi… Kuzey Kore lideri ABD üslerini tek tek inceledi

Pasifik'te casus uydu krizi sürüyor... Uydudan çekilen görüntüleri ayrıntılı olarak inceleyen Kuzey Kore lideri Kim, ABD üslerini "başlıca düşman hedefi" olarak niteledi.

Sozcu.com.tr

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Art arda füze denemelerinden sonra bir de casus uydu fırlatarak dikkatleri üzerine çeken Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tehdit niteliğinde mesajlar gelmeye devam ediyor.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Devlet Başkanı Kim Jong Un’un ABD üslerinin uydudan çekilen fotoğraflarını dikkatle incelediğini aktardı.

Pyongyang’daki Ulusal Uzay Teknolojileri İdaresi’ni ziyaret eden Kim’in gülerken çekilen fotoğraflarını da paylaşan ajans, Kuzey Kore liderinin Güney Kore’nin başkenti Seul ve ülkedeki ABD üslerinin bulunduğu bölgelerin görüntülerini “başlıca düşman hedefleri” olarak nitelediğini belirtti.

ABD’nin Hawaii’deki üslerinin görüntülerini de isteyen Kim, dün ve bugün merkezi ziyaret ederek uydu fotoğraflarını tek tek inceledi ve askeri yetkililerle görüştü.

Daha önce defalarca ABD’yi vurma tehdidinde bulunan ve ülkeye yönelik müdahalenin “küresel nükleer savaşa” yol açacağını belirten Kuzey Kore’nin casus uydu fırlatması Pasifik’te tansiyonu yükseltmiş durumda.

ABD ve Güney Kore bu hamleyi kınarken Japonya acil durum uyarısı vermişti.

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