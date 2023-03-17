Çavuşoğlu, Mısır’a gidiyor: 11 yıl sonra ilk ziyaret

Türkiye ve Mısır arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma süreci devam ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Mısır'da temaslarda bulunacak.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri’nin davetine icabetle 18 Mart’ta Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri görüşmesinde, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat’ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye’yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu’yla görüşmüştü. Mısır ayrıca, Türkiye’ye depremzedeler için insani yardım göndermişti. (AA)

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