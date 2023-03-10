Çavuşoğlu: Uluslararası hasar tespit raporunun hazırlanması için çalışmalar başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kurumlarımız deprem sonrası hasar tespit ve ihtiyaç değerlendirme raporu çalışmalarına süratle başladı. Eş zamanlı olarak bakanlığımız, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle istişarelerde bulundu. İstişareler sonucunda, uluslararası standart haline gelmiş metodolojiyle uyumlu hasar tespit raporunun da hazırlanması için gerekli çalışmalara başlandı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki açıklamasından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, muhalefetin, henüz depreme ilişkin hasar tespit raporu hazırlanmadığı yönündeki açıklamalarına dair şunları söyledi:

* “Kurumlarımız deprem sonrası hasar tespit ve ihtiyaç değerlendirme raporu çalışmalarına süratle başladı. Eş zamanlı olarak bakanlığımız, BM Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve AB temsilcileriyle istişarelerde bulundu. Bu istişareler sonucunda uluslararası standart haline gelmiş metodolojiyle uyumlu bir hasar tespit raporunun da hazırlanması için gerekli çalışmalara başlandı.

* ‘Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi (TERRA)’ adını verdiğimiz rapor; hükümetimizin sahipliğinde ve öncülüğünde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’mız koordinasyonunda, UNDP-Dünya Bankası-AB uzmanlarının desteğiyle hazırlanıyor. Sadece fiziki hasarı değil yol açtığı ekonomik ve sosyal kayıpları da kapsıyor.

* Bu sadece yıkılanın aynısını yerine koymayı hedeflemiyor; afetten etkilenen bölgelerimizin en dayanıklı, doğa dostu, ekonomik-sosyal açılardan sürdürülebilir şekilde yeniden inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı tespit etmek anlayışıyla hazırlanıyor. Bu nitelikleriyle ülkemiz bakımından bir ilki teşkil ediyor.”

Bakan Çavuşoğlu, raporun mart ayı içinde, 20 Mart’ta AB tarafından düzenlenmesi öngörülen uluslararası konferans öncesi tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, “Şimdiye kadar zaten BM Acil İnsani Yardım Çağrısı’nın yanı sıra Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ülkemize bu ihtiyaç kapsamında proje odaklı finansman kararı aldı. Bu çalışma çok önemli bir referans teşkil edecek, gerek konferans kapsamında ülkemize kaynak tahsisi, gerekse toparlanma ve yeniden inşaya yönelik projelerimize sağlanacak uluslararası finans bağlamında” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Ahmet Ercan ilçeyi uyardı: 7 büyüklüğünde deprem bekliyorum

İlginizi Çekebilir Naci Görür'den olası İstanbul depremi için ürküten sözler... 2 il için kritik uyarı!