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Çelik fabrikasında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaletine bağlı Yinkou şehrindeki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:31 - 23 Haziran 2023 Güncellenme:
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Çelik fabrikasında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti

Yerel Acil Durum İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Yingkou Demir Çelik fabrikasındaki eritme ocaklarından birinde patlama oldu.

Patlamada, fabrikada çalışan 4 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken uzmanlar, donanım arızası ihtimali üzerinde duruyor.

Çin’de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Liaoning eyaletinin Pancin şehrinde 17 Ocak’ta sanayi kimyasalları üretilen fabrikada meydana gelen patlamada da 5 işçi ölmüştü. (AA)

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