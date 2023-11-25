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Çığ altında kalan dağcılardan 2’sinin cesedine ulaşıldı

İran'ın Luristan eyaletine bağlı Ezna kentinde cuma sabahı tırmanışa başlayan 9 kişilik dağcı grubunun çığ altında kalan 5 üyesinden 2'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Sozcu.com.tr
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Çığ altında kalan dağcılardan 2’sinin cesedine ulaşıldı

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre, Ezna Kızılay Başkanı Ali Rıza Süleymani, yaptığı açıklamada, dağcı ekibin perşembe akşamı Oştorankuh Dağları’nın eteklerine gittiğini belirtti.

Süleymani, ekibin cuma sabahı Senberan Zirvesi’ne tırmanışa başladığını ve Çale Kebud bölgesinde çığa yakalandığını ifade etti.

Süleymani, çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 9 kişilik dağcı grubundan 2’si yaralı olmak üzere 4 kişinin kurtarıldığını, 5 dağcının ise çığ altında kaldığını kaydetti.

Çığ altındaki 2 kişinin cesedine ulaştıklarını bildiren Süleymani, diğer 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti. (AA)

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