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Çin Devlet Başkanı Rusya’yı ziyaret edecek

Çin Devlet Başkanı Şi, 20-22 Mart tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek ve Putin ile bir araya gelecek.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:28 - 17 Mart 2023 Güncellenme:
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Çin Devlet Başkanı Rusya’yı ziyaret edecek

Kremlin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, 20-22 Mart tarihlerinde Rusya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Şi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak Rusya’ya gideceği belirtildi.

Açıklamada, “Görüşmelerde, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimin daha da geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alınacak. Rusya-Çin iş birliğinin uluslararası arenada derinleştirilmesi kapsamında da görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Bir dizi önemli ikili belge imzalanacak” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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