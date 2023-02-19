Çin’den Rusya-Ukrayna savaşı için barış planı hamlesi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Konferansında yaptığı konuşmada Çinin barış ve diyalog tarafında olduğunu ifade ederek, "Ukrayna krizine siyasi çözüm konusunda Çin'in tutumunu açıklayacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Münih Konferansında konuşan Çin Dışişleri Bakanı Yi açıklamalarda bulundu.

Yi, “Çin’in Ukrayna krizine siyasi çözüm konusundaki tutumunu açıklayacağız ve Çin barış ve diyalogdan yana olmaya devam edecek. Çin ayrıca mevcut güvenlik ikilemini çözmek için daha uygulanabilir önlemler önermek için Küresel Güvenlik Girişimi Konsept Belgesini yayınlayacak” dedi.

“DAHA GÜVENLİ BİR DÜNYA, HERKESİN SORUMLULUĞU”

Bakan Yi, güvenli bir dünya inşa etmenin her ülkenin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Güvenli bir dünya inşa etmek tüm ülkelerin arzusu ve ortak sorumluluğudur. Dünyayı daha güvenli hale getirmek için, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymakta ısrarcı olmalıyız. Anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla barışçıl çözümünde ısrarcı olmalıyız. BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine dönmeliyiz, kalkınmanın kilit rolüne hepimiz önem vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

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