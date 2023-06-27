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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Sullivan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Sullivan ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi, Yunanistan’daki son seçimler, Suriye’deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.

NATO zirvesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, ilk fırsatta bir araya gelme konusunda mutabık kalındı. (AA)

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