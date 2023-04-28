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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Sudan'da tarafları barış görüşmelerine davet etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için BM ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yayınlanma: 21:37 - 28 Nisan 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını, Sudandaki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi. (DHA)

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