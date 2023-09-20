Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

İletişim Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis’in de katılımıyla New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir araya geldikleri belirtildi.

İki liderin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etmişlerdir. Buna göre, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının ekim ortasındaki toplantıları, kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık’ta Selanik’te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecektir.”

GÖÇ KONUSU

İki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle, Akdeniz bölgesinde yaşanan ve yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizi olgularını ele aldılar. İki lider, sivil koruma alanındaki ikili işbirliğinin yüksek öncelikli olarak güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağladılar. Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildiler.”

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkevi’nde gerçekleştirdiğimiz görüşme ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun.” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın Miçotakis ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın da hazır bulunduğu bildirildi. (AA)

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