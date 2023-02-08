Deprem felaketi: Depremde ölen Suriyeliler Cilvegözü’ne getirildi

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında yaralarını sarmaya çalışırken Cilvegözü sınır kapısında çekilen görüntüler durumun vehametini gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsılırken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor…

Ölü sayısının her geçen dakika arttığı bölgeden gelen fotoğraflar durumun ne kadar kötüleştiğini ortaya çıkardı.

Suriye’de on yılı aşkın bir süredir bitmek bilmeyen savaş sebebiyle Türkiye’ye sığınan çok sayıda mülteci de depremde yaşamını yitirirken İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın paylaştığı fotoğraflar gündem oldu.

Türkiye ile Suriye arasındaki Cilvegözü sınır kapısında çekilen fotoğraflarda depremde yaşamını yitiren Suriyelilerin naaşları kamyonlarla getirildi. Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları Suriye sınırını geçerek kurbanların naaşlarını teslim aldı. Bazı fotoğraflarda ceset torbasında bir çocuk naaşını taşıyan acılı bir adam görülürken diğer fotoğraflarda ise bir ailenin, üyesini taşıdığı görülüyor.

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