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Deprem felaketi: Depremde ölen Suriyeliler Cilvegözü’ne getirildi

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında yaralarını sarmaya çalışırken Cilvegözü sınır kapısında çekilen görüntüler durumun vehametini gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr
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Deprem felaketi: Depremde ölen Suriyeliler Cilvegözü’ne getirildi

Türkiye 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsılırken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor…

Reuters muhabiri Benoit Tessier’in çektiği fotoğrafta depremde ölen bir Suriyelinin akrabası olduğu öğrenilen Abdülrezzak isimli adamın ceset torbaları üzerindeki isimleri kontrol ettiği belirtildi. 

Ölü sayısının her geçen dakika arttığı bölgeden gelen fotoğraflar durumun ne kadar kötüleştiğini ortaya çıkardı.

Türkiye’de hayatını kaybeden Suriyelilerin yakınları Cilvegözü sınır kapısına belgeleriyle geldi.

Suriye’de on yılı aşkın bir süredir bitmek bilmeyen savaş sebebiyle Türkiye’ye sığınan çok sayıda mülteci de depremde yaşamını yitirirken İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın paylaştığı fotoğraflar gündem oldu.

Sınır kapısında çekilen fotoğrafları Reuters paylaştı.

Türkiye ile Suriye arasındaki Cilvegözü sınır kapısında çekilen fotoğraflarda depremde yaşamını yitiren Suriyelilerin naaşları kamyonlarla getirildi. Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları Suriye sınırını geçerek kurbanların naaşlarını teslim aldı. Bazı fotoğraflarda ceset torbasında bir çocuk naaşını taşıyan acılı bir adam görülürken diğer fotoğraflarda ise bir ailenin, üyesini taşıdığı görülüyor.

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