Deprem sonrası kriz… ‘Fransa’ya vize uygulayalım’

Deprem felaketiyle sarsılan Faslılar, ilişkilerin gerildiği Fransa'ya vize uygulanması talebiyle sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Sozcu.com.tr

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Fas’ta, depremin ardından ilişkilerin gerginleştiği Fransa’ya vize uygulanması talebiyle sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldı.

X sosyal medya platformundan “Fransızlara vize uygulayın” hastagıyla başlatılan kampanya kapsamında Fransa’nın ülkelerine yönelik tutumuna tepki gösterildi.

Fransa, 28 Eylül 2021’de Fas, Cezayir ve Tunus’un kendi vatandaşlarının ülkeye dönüşleriyle ilgili konsolosluk işlemlerini reddetmelerini gerekçe göstererek, söz konusu ülkelerin vatandaşları için vize şartlarının sıkılaştırıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da ülkesinin düzensiz göçmenlerle ilgili sıkı tedbirler uyguladığı için Fransa’nın vizeyi zorlaştırma kararını “haksız” olarak nitelendirmişti.

Fransa, Fas’ta 8 Eylül Cuma gecesi meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamına mal olan depremin ardından arama-kurtarma ekibi gönderme teklifinde bulunmuş ancak Rabat yönetimi, Katar, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya’dan gelenler dışındaki yardım tekliflerini reddetmişti. (AA)