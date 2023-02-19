Deprem yardımı yapan ülkeyle ilgili skandal iddia: Eğer doğruysa utanç verici

Birçok ülke depremlerle sarsılan Türkiye'nin yaralarını sarmak için yardım kampanyalarına devam ederken, Türkiye'ye yardım gönderen Pakistan'da yeni bir tartışma başladı.

Sozcu.com.tr

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremlerde yaşamını yitirenler her geçen gün artarken Pakistan’dan dikkat çekici bir iddia geldi…

Hafta içinde Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in ziyareti sonrasında Pakistan medyasında ortaya atılan iddia uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Pakistan’ın tanınan gazetecilerinden Shahid Masood, Pakistan’ın depremden sonra Türkiye’ye gönderdiği yardım paketleriyle ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Masood, “Pakistan’ın gönderdiği yardım paketi, geçen yıl Türkiye’nin Pakistan’da meydana gelen sel felaketinde gönderdiği paketleri oldu” dedi. Masood, Türkiye’nin gönderdiği yardım paketlerinin aynen geri gönderildiğini öne sürdü.

Yerel medya, “Eğer bu iddia doğruysa Pakistan büyük bir uluslararası utançla karşı karşıya kalacak” başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Masood, “Kolilerin ve paketlerin üzerinde ‘Sindh Hükümeti’ ve ‘Pakistan Hükümeti’ ibaresi var. Fakat kutular açılınca içinden Türkiye’nin sel felaketinden sonra gönderdiği malzemeler var. Malzemeler yeniden paketlenerek gönderilmiş” ifadesini kullandı.

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