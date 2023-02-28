Deprem yardımlarında ortaya çıkmıştı: Polis raporundan korkutan uyarı geldi

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinden kısa bir süre sonra sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar Almanya'yı ayağa kaldırmıştı... Ülkenin en tehlikeli çetelerinden biri olarak bilinen Remmo çetesinin üyesi ve Remmo ailesinin bir ferdi olan Muhamed Remmo'nun yardım kolileri yanındaki fotoğrafı yeni bir tartışmayı da alevlendirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 Şubat’ta Türkiye’yi sarsan deprem felaketinden etkilenenler için yapılan yardımlar sırasında çekilen bir fotoğraf tartışma yaratmaya devam ediyor…

Kısa bir süre önce sosyal medyada paylaşım yapan Alman suç şebekesi Remo isimli çetenin üyesi Muhamed Remo’nun hapiste olmak yerine yardım kolileri ve askeri helikopterler arasında poz vermesi ülkede büyük bir tartışma yaratmıştı.

Ülkenin yargı sistemindeki bir açıktan faydalanarak ülkeden kaçan Remo’nun Türkiye’deki yardım kampanyalarında yer almasına çok sayıda Alman tepki göstermiş ve o dönem Alman gazetesi Bild de gelişmeyi manşetlere taşımıştı.

Fakat Alman Bild gazetesi, bu pozu ve Remo çetesine mercek uzatırken çetenin son 10 yıldır polisin radarında olduğunu yazdı. Gazete, “Remo çetesinin hızlı büyümesi engellenebilir miydi? 2012’nin başından beri istihbarat birimleri Remo çetesini takip ediyordu fakat bu çete ile ilgili soruşturma ve incelemeler çekmecede kaldı” ifadesiyle gelişmeyi duyurdu.

Sayfalarda dolu analizlerde çetenin Almanya’nın en tehlikeli suç örgütü olduğu da belirtilirken, yerel yetkililerin ise bu çete ile ilgilenmediği de kaydedildi. Almanya’nın başkenti Berlin’de Neukölln bölgesinin en güçlü çetelerinden biri olan Remo ailesinin reisi olan Issa Remo’nun yeğeni Muhamed Remo’nun depreme yönelik yardım tedarik sürecinde poz vermesiyle ayyuka çıktığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir Ülkeyi ayağa kaldıran poz: Türkiye'ye deprem yardımında görüntülendi

İlginizi Çekebilir Ülkeyi ayağa kaldıran yorum: Ünlü DJ'in deprem ve Türkiye sözleri tepki çekti

İlginizi Çekebilir Deprem yardımı yapan ülkeyle ilgili skandal iddia: Eğer doğruysa utanç verici

İlginizi Çekebilir Celal Şengör, Alman medyasına konuştu: Erdoğan'ın hatalarını söyledi, İstanbul'da deprem uyarısı yaptı