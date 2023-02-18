Abone Ol

Depremin Suriye’deki bilançosu da ağırlaşıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de 5 bin 801 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yayınlanma: 15:35 - 18 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Depremin Suriye’deki bilançosu da ağırlaşıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin sınır komşusu Suriye’de de yıkıma yol açtı.

Fotoğraflar: Muhammed Said Tanıl – Anadolu Ajansı

Sınıra yakın olan Halep ve İdlib başta olmak üzere Hama, Lazkiye ve Tartus’ta binalar yıkıldı.

Yerel kaynaklara göre, bölgede 5 bin 801 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi ise yaralandı.

İç savaşın sürdüğü Suriye’de, depremden etkilenen bölgelerde sivil savunma ekibi olan Beyaz Baretliler, enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

 

Depremlerde hayatını kaybeden 1590 Suriyelinin cenazesi ülkelerine götürüldüİlginizi ÇekebilirDepremlerde hayatını kaybeden 1590 Suriyelinin cenazesi ülkelerine götürüldüSuriye lideri Esad'dan deprem açıklamasıİlginizi ÇekebilirSuriye lideri Esad'dan deprem açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
beyaz Halep Kahramanmaraş Suriye Türkiye
X Reklam