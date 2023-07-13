Devlet televizyonunda seks skandalı: Sapık ekran yüzünün kimliği ifşa oldu

İngiltere, kamu kuruluşu BBC'de yaşanan cinsel taciz, seks ve fuhuş skandalıyla çalkalanıyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından olan İngiliz BBC’de cinsel taciz, fuhuş ve pedofili suçlamalarının odağındaki ekran yüzünün ismi belli oldu…

İngiltere, son günlerde arka arkaya ifşa olan BBC’nin ekran yüzünü tartışıyor… Dün gece saatlerinde ünlü ekran yüzü Huw Edwards’ın eşi Vicky Flind, eşinin skandalın ortasındaki isim olduğunu söyledi.

Flind, eşinin hastanede tedavi altında olduğunu söylerken 61 yaşındaki Edwards hakkında yeni iddialar da ortaya çıktı. İngiliz medyasında yer alan haberlerde Edwards’ın yanında çalışan deneyimsiz TV personeline uygunsuz davrandığı ve cinsel içerikli mesajlar atarak “elinde tuttuğu gücü istismar ettiği” belirtildi.

BBC olayla ilgili soruşturma başlatılırken Edwards’ın eşi Flind de, “Eşim şu an hastanede tedavi altında ve ailemiz son birkaç günü çok zor bir şekilde geçiriyor. Onun akıl sağlığını ve çocuklarımı korumak için bu açıklamayı yapıyorum. Ciddi bir mental sağlık sorunu y aşıyor” dedi.

Birkaç yıldır depresyonda olduğu öğrenilen Edwards’ın durumunun son günlerde daha da kötüye gittiği belirtildi.

KRALİÇE’NİN ÖLÜM HABERİNİ VERMİŞTİ

İngiliz kamuoyu tarafından tanınan bir isim olan Edwards, geçen yıl Kraliçe Elizabeth’in ölümünü kamuoyuna açıklayan isim olarak akıllarda kalmıştı. Kraliçe’nin ölümünden sonra haberi milyonlarca izleyiciye aktarmak için 10 saniyesi olan Edwards, Kral Charles’ın taç giyme töreni, 2019 seçimleri ve benzeri birçok gelişmeyi de aktarmıştı.

Ekran önünde sakin bir tavır içerisinde olan Edwards BBC News’in en çok kazanan ismiydi. Huw’un yılda 435 bin pound kazandığı açıklanmıştı.

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