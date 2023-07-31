Din adamının cinsel ilişki videosu İran’ı karıştırdı
İran'da İslami değerleri yaymakla görevli bir yöneticinin ‘eşcinsel ilişki videosu’ ülkede şok etkisi yarattı.
İran'da Kültürel ve İslami Rehberlik Dairesi Başkanı Reza Tsaghati'nin başka bir erkekle cinsel ilişkiye girdiğini gösteren görüntüler ülkeyi karıştırdı.
İslami değerleri yaymakla görevli yetkili, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görevden alındı. Hükümet, Tsaghati'nin eşcinsel eğilimleri hakkında bilgi sahibi olmadığını duyurdu.
Sosyal medya kullanıcıları, İran’da eşcinsellerin hapse atıldığına dikkat çekerek Tsaghati’ye yönelik adımı “çifte standart” olarak niteledi. İran'daki şeriat hukukuna göre eşcinsel ilişkiye girenlere idama varan cezalar verilebiliyor.
22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle geçen sene eylülde gözaltına alınması ve karakolda ölmesinin ardından ülke genelinde İslam rejimine karşı büyük protestolar düzenlenmişti.