Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan ABD’ye kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da bugün ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’la görüşecek. Gündemde Suriye ve Türkiye’ye F-16 satışı gibi çok kritik başlıklar var.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2'nci Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısını gerçekleştirmek, vatandaşlarımızla buluşmak ve temaslarda bulunmak üzere ABD'deyiz” ifadelerini kullandı.

ABD'yle F-16 pazarlıklarının sürdüğü ve Ankara-Şam yakınlaşmasının dikkat çektiği bir dönemde gerçekleşen kritik ziyarette, Çavuşoğlu bugün ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la görüşecek.

SURİYE, F-16, NATO, UKRAYNA…

Suriye'de omurgasının PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni destekleyen ABD, Ankara-Şam yakınlaşmasına karşı olduğunu duyurmuştu. Çavuşoğlu'nun ziyaretinde Suriye ile ilgili fikir ayrılıklarının ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerin ana başlıklarından biri de, ABD Senatosu'nda itirazlara yol açan Türkiye'ye F-16 satışı olacak. Ayrıca Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması da toplantıların önemli gündemleri arasında yer alıyor.

2022'de kurulan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk toplantısı, mayıs ayında New York'ta düzenlenmişti. Bugün Çavuşoğlu ve Blinken'ı buluşturacak ikinci görüşmede, Ukrayna savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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