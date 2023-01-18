Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan ABD’ye kritik ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da bugün ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’la görüşecek. Gündemde Suriye ve Türkiye’ye F-16 satışı gibi çok kritik başlıklar var.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2'nci Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.
Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısını gerçekleştirmek, vatandaşlarımızla buluşmak ve temaslarda bulunmak üzere ABD'deyiz” ifadelerini kullandı.
ABD'yle F-16 pazarlıklarının sürdüğü ve Ankara-Şam yakınlaşmasının dikkat çektiği bir dönemde gerçekleşen kritik ziyarette, Çavuşoğlu bugün ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la görüşecek.
SURİYE, F-16, NATO, UKRAYNA…
Suriye'de omurgasının PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni destekleyen ABD, Ankara-Şam yakınlaşmasına karşı olduğunu duyurmuştu. Çavuşoğlu'nun ziyaretinde Suriye ile ilgili fikir ayrılıklarının ele alınması bekleniyor.
Görüşmelerin ana başlıklarından biri de, ABD Senatosu'nda itirazlara yol açan Türkiye'ye F-16 satışı olacak. Ayrıca Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması da toplantıların önemli gündemleri arasında yer alıyor.
2022'de kurulan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk toplantısı, mayıs ayında New York'ta düzenlenmişti. Bugün Çavuşoğlu ve Blinken'ı buluşturacak ikinci görüşmede, Ukrayna savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımların da gündeme gelmesi bekleniyor.