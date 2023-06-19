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Dışişleri’nden Türkiye, İran, Rusya ve Suriye arasındaki toplantıyla ilgili açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, "Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana’da düzenlenecektir. Türkiye, İran, Rusya Federasyonu ve Suriye arasında sürdürülen Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ikinci teknik toplantısı da bu vesileyle Astana’da gerçekleştirilecektir" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri’nden Türkiye, İran, Rusya ve Suriye arasındaki toplantıyla ilgili açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak toplantının detaylarına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Dışişleri’nin açıklaması şöyle:

* “Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana'da düzenlenecektir.

* Türkiye, İran, Rusya Federasyonu ve Suriye arasında sürdürülen Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ikinci teknik toplantısı da bu vesileyle Astana'da gerçekleştirilecektir.

* Ülkemiz bahsekonu toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlararası bir heyetle iştirak edecektir.” ANKA

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