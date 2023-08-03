Disney Plus’a tepkiler çığ gibi: Ermeni lobisinden yeni açıklama geldi

Geçen yıl Türk izleyicinin karşısına çıkan ve Atatürk'ü anlatacak bir dizinin müjdesini verdikten sonra çark eden Disney Plus'a (Disney+) tepkiler çığ gibi büyüyor... Siyasetçiler, sanatçılar ve halk Disney+'a tepki gösterirken, Ermeni lobisi de Amerikan medyasına konuşarak tahrik etmeyi sürdürdü.

Yiğit Can KAYTMAZ

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ABD merkezli eğlence şirketi Disney+’ın Türkiye’de arka arkaya attığı skandal adımlara tepkiler giderek büyüyor…

Geçen yıl sosyal medya üzerinden Atatürk ile ilgili bir dizinin yayınlanacağını ve başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer alacağını açıklayan Disney+, bir süredir iddia olarak kulislerde dolaşan “Dizi küresel pazarda yayınlanmayacak, sadece platformdaki Türk izleyiciler izleyebilecek” iddiasını adeta eline yüzüne bulaştırdı.

Platform, dizinin iki film olarak televizyonlarda ve Türkiye’deki sinemalarda yayınlanacağını açıkladı. Fox kanalında yayınlanacak “yeni filmin” ilk bölümünün 29 Ekim’de TV’de yayınlanacağı, 3 Kasım ve 22 Aralık’ta da ikinci filmin yayınlanacağı açıklandı. 2024 yılının yaz ayında ise her iki filmin de yeniden televizyonlarda yayınlanacağı duyuruldu.

STRATEJİNİN NEDEN DEĞİŞTİĞİ AÇIKLANMADI

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in yer aldığı dizi ile ilgili Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner de kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.

Soner şirketin içerik stratejisinin değiştiğini söylerken bunun gerekçesinin bahsedildiği gibi Ermeni lobisinin baskısı olup olmadığını ise söylemedi.

Soner, “Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk'ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk'ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız” dedi.

Dizi bütün dünyada aynı anda Disney+ platformunda yayınlanırsa milyarlarca potansiyel izleyicinin izlemesinin önü kapatılırken dizinin yapımcısı Saner Ayar ise dikkat çekici bir iddiada bulundu.

GEREKÇE TÜRKİYE’DE DAHA ÇOK İZLEYİCİYE ULAŞMAKMIŞ

Ayar, uluslararası kamuoyunun izlemesinin engellendiği dizinin bu şekilde 85 milyon nüfuslu Türkiye’de parça parça yayınlanmasının daha çok izleyici çekeceğini söyledi. Eğer altyazı ve dublaj seçenekleriyle yayınlansaydı, Atatürk’ü daha çok kişi izleyebilirdi. Zira Disney+’ın resmi rakamlarına göre dünya çapında 161 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Her abonenin 4 profil açtığı düşünülürse bu rakamın daha da yüksek olması bekleniyor.

Ayar, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında ‘Atatürk’ü Ekim ayından itibaren TV özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve TV'nin yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız” dedi.

ERMENİ LOBİSİNDEN SKANDALA DEVAM

Öte yandan Ermeni lobisinden isimler de Disney+’ın geri adım atmasından sonra Amerikan medyasına açıklamalarda bulundu. Ermeni lobisinin Washington’daki aktif gruplarından ANCA’nın Yönetici Direktörü Aram Hamparian bir açıklamada bulundu.

Hamparian, “Atatürk’ün Disney tarafından resmedilmesi korkunç bir öneri. Onun soykırım yaptığını görmezden gelerek geri kalanları öne çıkarmak yaptığı şeylerin normalleştirilmesi riskini ortaya çıkarır. Şimdi bu konuda ulusal ya da uluslararası bir tartışma olması iyi bir şey” dedi.

ÇİN’DE GERİ ADIM ATMAMIŞLARDI

Disney+, yaklaşık 3 yıl önce benzer bir krizi Çin’de yaşamıştı… O dönemde yayına giren bir halk hikayesi olan Mulan’dan uyarlanan isimli filmin bazı bölümlerinin Şincan bölgesinde çekilmesi üzerine insan hakları örgütleri ve aktivistleri Disney’i protesto etmişti.

Disney’in Çin’i iyi göstermek için çok sayıda Uygur Türkünün esir tutulduğu bölgede yapılan çekimleri kullandığı iddia edilmişti. O dönemde çok sayıda ABD’li siyasetçi de Disney’i sert bir dille eleştirmişti.

ABD medyası ise, “Mulan, Hollywood’un ikiyüzlülüğünü ve Çin ile iş yapmak uğruna değerlerini feda etmeye ne kadar hazır olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer vermişti. Fakat bütün bu tepkilere rağmen Mulan yayınlanmış ve halen de platformda gösterilmektedir.

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