Dünyanın gözü ABD’de… Biden-Şi görüşmesi başladı

ABD Başkanı Joe Biden, California'da ağırladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, "yüz yüze görüşmenin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını" söyledi.

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Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Biden, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında San Francisco kentinde bir araya geldi. Biden toplantı başlamadan önce yaptığı konuşmasında, “Her zaman olduğu gibi yüz yüze görüşmenin yerini hiçbir şey tutamaz. Tartışmalarımızı her zaman açık sözlü bulmuş ve takdir etmişimdir.” ifadesini kullandı.

Biden, “İklim değişikliğinden narkotikle mücadeleye ve yapay zekaya kadar karşılaştığımız kritik küresel zorluklar, ortak çabalarımızı gerektiriyor. Bu tartışmayı başlatmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” diye konuştu.

Çinli mevkidaşıyla “her zaman aynı fikirde olmadıklarını” dile getiren ABD Başkanı, “Rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamalıyız ve rekabeti her zaman sorumlu bir şekilde yönetmek zorundayız.” dedi.

İki lider, APEC Zirvesi çerçevesinde bir yıl aradan sonra ilk defa bir araya gelirken görüşme için zirvenin yapıldığı bölgeden oldukça uzak ve tenha bir yer olan Filoli Malikanesi tercih edildi.

“İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEK İÇİN BİR ADIM”

Biden, dün yaptığı açıklamada, Şi ile yapacağı görüşmenin ilişkileri “normalleştirmek için bir adım” olmasını umduğunu söylemiş ve normalleşmenin, “bir kriz olduğunda telefonu açıp konuşabilmeyi ve orduların birbiriyle temas halinde olmasını sağlayabilmeyi” de içerdiğini dile getirmişti.

Biden ve Şi, en son Kasım 2022’de Endonezya’daki G20 Zirvesi’nde yüz yüze görüşmüştü. Bu yıl Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Zirvesi’ne Biden katılırken Çin lideri iştirak etmemişti. (AA)

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