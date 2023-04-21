Emekliliklerini İstanbul’da yaşayan New Yorklu çift: Burada fazla masrafımız yok

Türkiye’de milyonlarca emekli açlık sınırının altında maaşla yaşamaya çalışırken, enflasyon ve TL’deki değer kaybı Türk kentlerinde yaşayan yabancılara yaradı. Wall Street Journal gazetesi, birçok kişinin kiralarının ödemekte zorlandığı İstanbul’da emekliliklerini geçiren ABD’li Farber çiftinin Türkiye macerasını sayfalarına taşıdı.

Sozcu.com.tr

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Emekli olduktan sonra İstanbul'a taşınan New Yorklu bir çift, ABD'lilerin gözünden İstanbul'da yaşamı Wall Street Journal gazetesine anlattı.

Yıllarca New York'ta yaşadıktan ve çalıştıktan sonra Türkiye'ye taşınmaya karar veren Eric-Kay Farber çifti, karşılaştıkları bazı zorluklara rağmen İstanbul'da yaşamaktan keyif aldıklarını söyledi.

“İstanbul'da yaşlanmak nasıl bir şey?” başlıklı haberde, ABD'li çiftin Türkiye macerasına ayrıntılı olarak yer verildi. 44 yıldır evli olan ve emekli olduktan sonra 2004'te İstanbul'a taşınan Farber çifti, bugün birçok Türk için kiraların neredeyse ödenemez hale geldiği Moda'dan bir ev satın almış.

Eric Farber, yaşamak için Türkiye'yi seçmelerinin nedenini tarihe olan düşkünlüğüyle açıklıyor. “Eski Dünya merkezlerine yakın bir yerde yaşamak hayalimdi” diyen Farber, ayrıca Batı'da nadir görülen mahalle havasını da hissetmek istediklerini ifade etti. Moda'da her yere yürüdüklerini ve mahallelilerle hep selamlaştıklarını anlatan çift, Moda'nın yerel halk için çok pahalı olduğuna da vurgu yaptı.

ENFLASYON ONLARA FAYDA SAĞLADI



Pencerelerinden denizi, gemileri ve Ayasofya'yı görebildiklerini de anlatan ABD'li çift, İstanbul'un karmaşık ve düzensiz sokaklarını sevdiklerini belirtti.

Farber çifti, İstanbul'u masrafsız bir hayat yaşamak için tercih etmediklerini, ancak doların TL karşısında giderek değer kazanmasıyla masraflarının azaldığını, Türkiye'deki enflasyonun kendileri lehine işlediğini söyledi. İyi bir restoranda iki kişi için 25 dolara güzel yemekler yiyebildiklerini kaydeden Eric Farber, Türkiye'de arkadaş edinmenin ve sosyalleşmenin de çok kolay olduğunu anlattı.

Sağlık sigortası sayesinde Türkiye'deki özel hastanelerden istediği gibi yararlanabildiğini de anlatan Farber, Türkiye'de yaşamın güvenli olduğunu ve güzel havanın tadını çıkardıklarını söyledi. Çift bol bol seyahat ettiklerini de sözlerine ekledi.

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