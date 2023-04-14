Endonezya’yı 7 büyüklüğünde deprem vurdu

Sık sık depremlerle sarsılan Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Endonezya’nın Cava Adası açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tuban kentinin 96,5 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu. Yerin 594 kilometre altında gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin ardından “tsunami” uyarısı yapmadı.

Endonezya’nın Açe bölgesinde 2004’teki deprem sonrası yaklaşık 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. 28 Eylül 2018’de ise Sulawesi Adası’ndaki Palu Körfezi’nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami; Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya’nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang kentinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım 2022’de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde ise 331 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 600 kişi yaralanmıştı.

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. (AA)

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