Erdoğan’ın ‘LGBT renkleri’ çıkışı dünya basınında gündem oldu… Gökkuşağı değil BM hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 78. Genel Kurulu salonundaki renkleri LGBTQ işareti olarak niteleyerek eleştirmesi dünya basınında gündem oldu. Reuters, bu renklerin gökkuşağını değil BM Kalkınma Hedeflerini temsil ettiğine dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde “gökkuşağı” açıklamalarıyla dünya basınında da gündem oldu.

Erdoğan, ABD ziyareti sonunda New York’taki Türkevi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

New York’taki BM Genel Kurulu salonunda ve salona girerken basamaklarda bulunun “gökkuşağı” renklerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Şu anda dünyada aile kurumu büyük önem arz ediyor. Amerika aslında aile kurumu noktasında tartışmaların çok ciddi boyutlara ulaştığı bir ülke konumunda. Böyle bir yerde bizim aile mefhumunu dile getirmiş olmamız, kendinize bir çeki düzen verin… Beni en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na girerken basamaklarda ve diğer bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu görüyorsunuz. Burayla ne yapılmak istendiği önem arz ediyor. Şu anda liderlerden bir tanesi LGBT’ci bir diğer lider LGBT’ye karşı, böyle bir durum var. Ne yapılmak isteniyor? Ben şahsen Genel Sekreterle fırsat bulup bunu konuşmak isterdim. Şu anda dünyada ne kadar LGBT’ci var? Bu basamaklarda onların ne kadar hakkı varsa, LGBT’ye karşı olanların da bu denli var. Çünkü bu bir insani mesele ve buradan rahatsız olanların olduğunu da bilmek lazım.”

“Sapkın akımlarla mücadele konusunda el ele verip toplumlarımızı zehirlemeye çalışan, aile yapısını temelden dinamitleyen, geleceğimizi karartmaya göz dikmiş odaklarla mücadele edecek gücümüz var” diye konuşan Erdoğan’ın bu çıkışı dünya basınında ses getirdi.

İngiliz Reuters haber ajansı, BM salonunun dekorasyonundaki bu renklerin LGBT’yi değil BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni destekleme amacı taşıdığına dikkat çekti. Reuters, haberde Erdoğan hükümetinin Türkiye’de LGBTQ haklarına son dönemde baskıyı artırdığı yorumunu yaptı.

‘ERDOĞAN YANLIŞ ANLAMIŞ’

BM diplomatları, Erdoğan’ın muhtemelen salondaki 17 farklı rengi yanlış anladığını, bunların BM’nin farklı kalkınma hedeflerini temsil ettiğini vurguladı. Reuters’ın haberinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sık sık LGBTQ hareketine destek veren açıklamalar yapmasına karşın BM merkezinde LGBTQ hareketini temsilen gökkuşağı renkleri bulunmadığı kaydedildi.

Dünya liderleri tarafından 2015 yılında kabul edilen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi arasında açlık ve aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması, iklim değişikliği ve eşitsizlikle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesini gibi maddeler yer alıyor.

Reuters, son dönemde Türkiye’de düzenlenen Onur Yürüyüşü gösterilerinin sık sık polis müdahalesine sahne olduğunu da hatırlattı.

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