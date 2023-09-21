Erdoğan’la görüşen Miçotakis’ten açıklama: Bunu Erdoğan’a da söyledim

Dün New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmede Erdoğan'la konuştukları ile ilgili bir detay verdi.

Sozcu.com.tr

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Merakla beklenen Erdoğan-Miçotakis görüşmesi önceki gün gerçekleşti… Görüşme öncesinde uygun zeminin hazırlandığı kritik görüşmeden ılımlı mesajlar verilirken, New York’taki toplantının ardından Miçotakis açıklamalarda bulundu.

ABD’de yaşayan Yunan topluluk üyeleri ve kuruluşlarla Yunanistan’ın Daimi Temsilcisi’nin konutunda düzenlenen öğle yemeği davetine katılan Miçotakis, Erdoğan’la ne konuştuğunu söyledi.



Yunan medyasında yer alan haberlerde Miçotakis, bu davetten önce konuştu.

Miçotakis, “Ben Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmak istediğimi kesin bir şekilde söyledim. Yunanistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararların dışında iki devletli bir çözüm politikası fikrini ve tartışmasını basitçe kabul etmeyecektir. Bunu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşmede söyleme fırsatı buldum” dedi.

Erdoğan ve KKTC lideri Ersin Tatar, iki devletli bir formül üzerinde bastırırken, daha önce Yunanistan bu planı kabul etmediklerini duyurmuştu.

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