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Ermenistan’da askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü

Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuşlu askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü, 3 asker yaralandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:09 - 19 Ocak 2023 Güncellenme:
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Ermenistan’da askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırına yakın Geğarkunik’e bağlı Azat köyünde konuşlu İstihkam Bölüğü kışlasında yerel saatle 01.30 sularında yangın çıktığını bildirdi.

Bakanlık, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 15 askerin öldüğünü, yaralanan 3 askerin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ve bazı üst düzey subaylar görevlerinden alındı. (AA)

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