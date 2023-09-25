Ermenistan’da darbe girişimi iddiası: 8 kişi gözaltında

Ermenistan'da iktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü ve Başbakan Nikol Paşinyan'a suikast iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Ermenistan basınında gözaltına alınan kişilerden birisinin eski Erivan Belediye Başkanı olduğu iddiası yer aldı.

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Ermenistan’da, iktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü ve Başbakan ile hükümet üyelerine suikast iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanlarının operasyonları sonucunda isimleri açıklanmayan 7’si “‘Haçlılar’ Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu” üyesi 8 kişinin, Ermenistan Hükümeti üyeleri ve Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı suç aracı olarak kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıkları tespit edildi.

MÜHİMMAT BULUNDU

Bu kişilerin hükümetin yetkilerini anayasada öngörülmeyen bir şekilde devralarak iktidarı zorla ele geçirme hazırlığı yaptıkları belirlendi.

Yapılan aramalarda bu kişilerin yanlarında haberleşme cihazları, haberleşmeleri engelleyici cihazlar, silahlar ve mühimmat bulundu.

Söz konusu kişiler Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanları tarafından gözaltına alındı.

ERMENİ BASININDAN İDDİA: ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Ermenistan basınında yer alan haberlerde gözaltına alınan kişilerden birinin eski Erivan Belediye Başkanı ve “Gönüllü Muhafızlar Birliği” toplum kuruluşunun eski başkan yardımcısı Albert Bazeyan olduğu belirtildi. İddiaya göre Bazeyan’a Başbakan Nikol Paşinyan’a suikast planlama suçlaması yöneltildi.

Gözaltına alınan kişiler hakkında yapılan soruşturma devam ediyor. (AA)