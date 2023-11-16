Feci ölüm: Plajda genç kadına yıldırım çarptı

Sahil kasabasında tatil yapan 34 yaşındaki genç kadına yıldırım çarptı. Yıldırımın düştüğü anlar anbean kameralara yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Kolombiya’nın Cartagena kentindeki Boquilla Plajı’nda korkunç bir olay yaşandı… Tatil için gittiği plajda manzaranın, denizin ve kumun tadını çıkarmak isteyen Froilanis Maireth Rivas Roman feci bir şekilde öldü.

Birkaç saniye içinde bir yıldırım 34 yaşındaki kadına çarptı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde kadının yıldırım çarpmasından sonra yere yığıldığı görülüyor. O sırada kadının yanından geçen bir polis memuru da korkudan kendisini yere attı.

Bölgedeki diğer tatilcilerin sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken Roman’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kolombiya’da yetkililer bu tür olayların çok sık yaşandığını ve yıldırım çarpmasından yaşamını yitirenlerin oranının yüzde 10 olduğunu aktardı. Resmi verilere göre yıldırım çarpması ihtimali bir milyonda bir olarak kayıtlara geçiyor.

Santander Teknik Üniversitesi’nde görevli bilim insanları ülkede çok sayıda dağ olmasının yıldırımlara sebebiyet verdiğini duyurdu. Bilim insanları, “Kolombiya, dünyadaki en çok yıldırımın görüldüğü bölgelerden biri. Özellikle kırsal alanda risk yüksek” dedi.

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