Fransa’da alarm durumuna geçildi: Yüksek risk var

Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın güneyindeki birçok bölgede “yüksek yangın riski” nedeniyle alarm durumuna geçildi.

Meteoroloji İdaresine göre, Bouches-du-Rhone, Sud-Est, Var ve Vaucluse’da kavurucu sıcakların etkili olması bekleniyor. Bouches-du-Rhone’da “çok yüksek yangın riski” nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Sud-Est bölgesindeki 3 kesimde “orman yangını riski” nedeniyle bir alt seviye olan turuncu alarm ilan edildi.

Civardaki Var ve Vaucluse’da da yangın ihtimaline karşı “teyakkuzda olunması” çağrısı yapıldı.

Hazirandan bu yana Bouches-du-Rhone’da ikinci kez kırmızı alarm durumuna geçilirken, Var ve Vaucluse bölgesindeki 5 ormanlık bölüm turistik ziyarete kapatıldı.

Fransız yetkililer, ülkedeki her 10 yangından 9’unun insan kaynaklı olduğunu belirtiyor. (AA)

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