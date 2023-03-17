Fransa’da büyük kriz: ‘Emeklilik isyanı Macron’un sonunu getirebilir’

Fransa’da haftalardır milyonlarca kişiyi sokağa döken emeklilik yaşını yükseltme planına karşı gösteriler dün ülkeyi yangın yerine çevirdi. Hükümetin yasayı Meclis'ten oylama olmaksızın geçirmek için Anayasa'nın 49. maddesini uygulamaya koyması, muhalefeti sokağa döktü. Demokrasiyi ayaklar altına almakla suçlanan Cumhurbaşkanı Macron’a baskı giderek artıyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa'yı ayağa kaldıran ve milyonlarca kişiyi sokağa döken emeklilik yaşını yükseltme planı, ülkede demokrasiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Fransa hükümeti dün sürpriz bir kararla, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasına yönelik planla ilgili olarak Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uygulamaya koyduklarını açıkladı. Bu sayede hükümet, tartışmalı yasanın Meclis’ten oylama yapılmadan geçmesini sağlamış oldu.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, tasarıya ilişkin parlamentoda 175 saat görüşülme yapıldığını belirterek reformun gerekliliğini savundu. Borne, emeklilik reformuna ilişkin tasarıyı kabul ettirmek için Ulusal Meclis’te yeterli oya sahip olmadıklarını da kabul etti.

‘DEMOKRASİYE BÜYÜK SALDIRI’

Borne’nin konuşması sırasında meclisteki muhalefet sıralarından yuhalama sesleri yükselirken muhalefet milletvekilleri, Fransız Ulusal Marşı’nı okudu. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Grup Başkanvekili Marine Le Pen ise “Bu bir demokratik darbe” diyerek meclise gensoru önergesi vereceklerini duyurdu.

Fransa Komünist Partisi Genel Sekreteri Fabien Roussel da “Bu artık sadece işçiler için değil demokrasi için de bir mücadele” dedi.

Muhalefet, hükümetin bu hamlesini “demokrasiye ve Fransız halkına büyük saldırı” diye niteledi. Başkent Paris dahil ülkenin çeşitli kentlerinde dün gece büyük gösteriler düzenlenirken 300’den fazla kişi gözaltına alındı.

Kararın ardından Paris’teki Concorde Meydanı’nda düzenlenen gösterilere sendika üyeleri, Sarı Yelekliler ve solcu Boyun Eğmeyen Fransa partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon katıldı.

‘HÜKÜMET İSTİFA' SESLERİ YÜKSELİYOR

Gösteriler, Fransa’da 2018’de Macron hükümetini düşüşün eşiğine getiren Sarı Yelekliler protestolarına benzetiliyor.

Fransa’da hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu Ulusal Meclis’ten oylama yapılmadan geçirmesinin ardından düzenlenen bir ankette katılımcıların yüzde 71’i hükümetin istifasını istediğini belirtti.

ABD’li araştırma kuruluşu Harris Interactive, Fransız medyası için Fransızlardan hükümete ilişkin görüş sordu. Ankette muhalefetin gensoru önergesini masaya yatırması durumunda Fransızların yüzde 71’inin bunun kabul edilmesini ve hükümetin istifasını istediği ortaya çıktı.

Diğer yandan reforma ilişkin yasa tasarısı kabul edilse bile katılımcıların yüzde 65’i, buna karşı kitlesel gösteri ve grevlerin sürdürülmesinden yana görüş beyan etti.

Hükümetin 10 Ocak’ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler haftalardır Fransızları defalarca sokağa döküyor. Düzenlenen grevler ülkede hayatın durmasına yol açarken süreçte dönüm noktası olarak görülen dünkü karar sonrası muhalefetin daha da sertleşmesi bekleniyor.

Bazı siyasi analistler, emeklilik planıyla iş dünyasının desteğini almaya çalışan Macron'un oylamadan kaçmak için anayasa yetkisini kullanma hamlesinin orta vadede iktidarına mal olabileceğini savunuyor. Bu sürecin ülkede aşırı sağın yükselişine de yol açabileceği belirtiliyor. (AJANSLAR)

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