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Fransa’dan Çinli yolculara Covid-19 testi zorunluluğu

Çin'de corona virüsü yasaklarının rafa kaldırılmasıyla vaka sayısı artarken Fransa bu ülkeden gelecek yolculara Covid-19 testi zorunluluğu getirdi.

Sozcu.com.tr
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Fransa’dan Çinli yolculara Covid-19 testi zorunluluğu
Fransa Sağlık Bakanlığı, Çin’de artan yeni tip corona virüsü vakalarının ardından bu ülkeden ülkeye giriş yapan yolculara test uygulama kararını uygulamaya aldı.

Başkenet Paris’teki Charles de Gaulle Uluslararası Havalimanı’nda görevli sağlık personeli, Çin’den seyahat eden yolcuları teste tabi tutuyor.

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