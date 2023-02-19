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Fransa’nın Adıyaman’da kurduğu sahra hastanesinde çalışmalar sürüyor

Fransız Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğünün Adıyaman'da kurduğu 1000 metrekarelik sahra hastanesi, faaliyetlerine devam ediyor.

Sozcu.com.tr
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Fransa’nın Adıyaman’da kurduğu sahra hastanesinde çalışmalar sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremler sonrasında birçok ülkeden yardımlar gelmeye devam ederken Fransa’nın Adıyaman’da kurduğu sahra hastanesinde çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye desteği sürdüren Fransa’nın, Adıyaman’da kurduğu 1000 metrekarelik sahra hastanesi, 12 Şubat’tan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

Fransız Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hızlı Tıbbi Müdahale Sivil Güvenlik Unsuru ESCRIM, diğer bir ifadeyle Fransa’nın Adıyaman’da kurduğu 1000 metrekarelik tam teşekküllü sahra hastanesi 12 Şubat’tan bu yana faaliyette” denildi.

Yayınlanan videoda, sahra hastanesinin içindeki ekipmanlar ve sağlık çalışanları görüldü.

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