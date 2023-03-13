Fransız medyasından Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Kutupsal karşıt

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleri sonrasında hükümetin bölgedeki çalışmaları eleştirilmeye devam ederken, seçim süreci de hız kazandı... Altılı Masa'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesinden sonra Fransız devlet televizyonu France24 dikkat çekici bir analiz yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için geri sayım başlarken uluslararası kamuoyu da gelişmeleri anbean takip ediyor…

Birçok yabancı medya kuruluşu Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik kriz, yaşam maliyetlerinin artması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı ve muhalefetin hamlelerini analiz etmeye ağırlık verdi.

Altılı Masa olarak da bilinen Millet İttifakı’nın geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasına karar vermesinden sonra uluslararası medya kuruluşları hem Kılıçdaroğlu’nu hem de Erdoğan’ın şanslarını değerlendiriyor…

Fransız devlet televizyonu France24 de önceki gün dikkat çekici bir analiz yayınladı. France24’te Fransızca ve İngilizce olarak yayınlanan analizde, “Türkiye’de muhalefet ‘daha önce hiç olmadığı kadar zayıf olan’ Erdoğan karşısında seçim öncesinde birleşti” başlığı kullanıldı. “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısındaki ana muhalefet olarak çıkacak. Kılıçdaroğlu, ülkedeki ekonomik kriz ve Şubat ayında yaşanan yıkıcı depremler sonrasında zorlanan Erdoğan’ın üçüncü dönem ülke yönetimini elinde tutmasını engellemeyi umut ediyor” denildi.

“ERDOĞAN İÇİN EN BELİRSİZ SEÇİM”

Haberde, “74 yaşındaki Kılıçdaroğlu, kitabi bir eski bürokrat ve sıklıkla Erdoğan’ın kutupsal karşıtı olarak yorumlanıyor. Anketlerde seçimin yakın geçeceğine dair bir kanı oluştuğuna dikkat çekiliyor ve 2003’ten beri görevde olan Erdoğan için en belirsiz seçimler olacak” yorumu yapıldı.

Bir değerlendirmede bulunan Fransız Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü direktör yardımcısı Didier Billion, “CHP muhalefet koalisyonunun en önemli hareketi ve başından beri Erdoğan’a muhalefet yapıyor. Onun liderini aday göstermek mantıklı bir seçenek” dedi. Haberde, “74 yaşındaki Kılıçdaroğlu 2008 yılından beri yolsuzluk davalarını ortaya çıkardı. Sakin tutumu sebebiyle Gandhi lakabını alan Kılıçdaroğlu, ülkedeki demokrasinin azalmasına tepki olarak 450 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. 2019’daki yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun partisi aralarında İstanbul’un da olduğu birçok büyük şehirde zafer kazandı” yorumu yapıldı.

“TOPLUM BU TÜR NORMALLEŞME İSTİYOR”

Kılıçdaroğlu’nun karizmasının az olması ve bazı kişilerin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş’ın aday gösterilmesini istediğine dikkat çekilen haberde yorumda bulunan Billion, “Bazılarının eleştirdiği karizma yokluğu seçim kampanyasında bir değer olabilir. Kılıçdaroğlu, baskıcı ve kavgacı olarak bilinen Erdoğan’dan çok farklı bir görüntü çiziyor. Toplum bu tür bir normalleşme istiyor” ifadesini kullandı.

France24’e konuşan uzmanlardan Aurelien Denizeau, “Erdoğan, muhalefet bloğundaki ayrışmalara odaklanarak kötüleyecek” derken, Erdoğan’ın ekonomik kriz ve 6 Şubat’taki depremlerden sonraki yönetiminin ağır eleştiri altında olduğu da belirtildi.

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