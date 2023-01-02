Fuhuş çetesi ifşa olan sosyal medya fenomeni, ünlü siyasetçinin kızını da kandırmaya çalışmış

Romanya’da gözaltına alınan ABD’li eski kick boksçu Andrew Tate’in, yönettiği “fuhuş çetesi” için ülkedeki çok sayıda genç kızı kandırmaya çalıştığı, bu kişiler arasında ülkenin en ünlü isimlerinden siyasetçi ve iş insanı Cozmin Gusa’nın kızı Daria Gusa’nın da olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Romanya'da gözaltına alınan ABD'li eski kick boksçu ve sosyal medya fenomeni Andrew Tate'in “fuhuş çetesi” ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ABD'de aşırı sağcı çevrelerde popüler olan ve cinsiyetçi açıklamalarıyla tepki çeken Tate, geçen hafta Bükreş'te düzenlenen operasyonda erkek kardeşiyle beraber tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Tate'in ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg ile sosyal medyada büyük ses getiren atışması sonrası gözaltına alınması basında geniş yer bulmuştu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, “Tate'in melekleri” lakaplı iki genç kadının fuhuş şebekesini yönettiğini aktarmıştı. Tate'in fuhuş çetesini idare eden 32 yaşındaki eski polis memuru Luana Radu ile ABD'li “iş insanı ve sosyal medya fenomeni” 28 yaşındaki Georgiana Naghel de gözaltına alınmıştı.

Romanya basınına yeni yansıyan haberlere göre, çetenin hedef aldığı kişiler arasında Romanyalı ünlü bir siyasetçinin kızı da vardı. Ülkenin tanınmış isimlerinden olan siyasetçi, eski milletvekili ve iş insanı Cozmin Gusa'nın kızı Daria Gusa, 16 yaşındayken Andrew Tate'in kendisini cinsel içerikli internet sitesine dahil etmeye çalıştığını anlattı.

Bugün 19 yaşında olan genç kadın, üç yıl önce Tate'in yardımcılarının kendisine mesajlar atarak online seks içerikli yayınlar yapan siteye dahil olmaya çağırdığını, ayrıca Tate'in de kendisini buluşmaya davet ettiğini belirtti. O dönemde bu davetleri reddeden Gusa, polisin çok daha önce Tate'in peşine düşmesi gerektiğini ve geç kalındığını kaydetti.

Tate'in lüks arabaları, özel uçağı ve gittiği pahalı restoranlarla kadınları etkilemeye çalıştığını söyleyen Gusa, “Muhtemelen bazı önemli kişilerden de şantaj yoluyla para alıyorlardı” dedi.

‘HER GÜN OTOBÜSLERLE ONLARCA ERKEK GELİYORDU’

Tate ve kardeşi Tristan, sevgili rolü oynayarak kandırdıkları kızları ve kadınları Bükreş'teki fuhuş evine götürüp burada onları cinsel içerikli yayınlar çekmeye zorlamakla suçlanıyor. Operasyon sırasında evde olan en az 8 kadının web kamerasıyla cinsel içerikli videolar çekmeye zorlandığı belirlendi.

Evin yakınında oturan komşular da, İngiltere ve ABD'den çok sayıda erkeğin otobüslerle geldiği evin gece gündüz dolu olduğunu anlattı. Haberlere göre bu genç erkekler içeride neler olduğunu soran komşulara, evde girişimcilik ve pazarlama eğitimi aldıklarını anlatıyordu.

Tutuklu yargılanması istenen ABD ve İngiltere vatandaşı Tate'in avukatları, müvekkilleri aleyhine yeterli kanıt olmadığını savunuyor.

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