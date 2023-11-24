Gazze’de kırılgan ateşkes… Saldırılar durdu, İsrail ‘Geri dönmeyin’ dedi

İsrail’in Gazze’ye saldırılarını 4 günlüğüne durdurması beklenen insani ara başladı. Geçici ateşkesin ilk saatlerinde İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde bombardımandan kaçmak zorunda kalan yüz binlerce Filistinli, insani aranın başlamasıyla bölgenin güney ve orta kesiminde yer alan evlerini görmek için yola çıktı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İnsani aranın başlamasının ardından Gazze Şeridi’ne en yakın İsrail şehri Sderot’un açıklarında duyulan silahlı çatışma, şiddetli patlama sesleri azaldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi dışında konuşlandırdığı zırhlı araçların ve tankların hareketliliği devam etti.

İsrail’in gece boyu ve insani aranın başlamasına dakikalar kala düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki bazı bölgelerden siyah dumanlar ise yükselmeye devam ediyor.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıkladığı mutabakat planına göre, İsrail ve Hamas’ın Gazze Şeridi’nde saat 07.00’den (TSİ 08.00) itibaren çatışmaları durdurmasının ardından Refah Sınır Kapısı’ndan insani yardımların Gazze Şeridi’ne nakliyesine başlandı.

ESİR TAKASI BAŞLAYACAK

Taraflar arasında varılan mutabakata göre, abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuk yerel saatle 16.00’da Refah Sınır Kapısı’na doğru hareket edecek.

İsrailli esirlerin kontrollerinin tamamlanmasıyla serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk tutukluların işgal altındaki Batı Şeria’daki Ofer Askeri Hapishanesi’nde toplanacağı belirtildi.

İnsani arada varılan mutabakata göre, 4 gün boyunca toplam serbest bırakılacak 50 İsrailli için 150 Filistinli tutuklunun ailelerine kavuşması öngörülüyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ve Gazze kentinden güneye tehcir edilen Filistinlileri geri dönmemeleri konusunda uyardı. İsrail savaş uçaklarından sabah saatlerinde Gazze’nin güney kesimlerine atılan bildirilerde, “Gazze Şeridi sakinlerine, savaş henüz bitmedi. İnsani ara geçicidir, Gazze Şeridi’nin kuzeyi ise tehlikeli savaş bölgesidir ve orada dolaşmak yasaktır” ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150’den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. (AA)

İlginizi Çekebilir Gözler Gazze'de... İnsani ara başladı